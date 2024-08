Venezuela: manifestation de l'opposition face à un pouvoir avec un nouvel homme fort à l'Intérieur

"Dans la rue le 28! Un mois après la victoire du 28 juillet, le Venezuela et le monde refusent la fraude de Maduro et son régime", a écrit l'opposition sur les réseaux sociaux, appelant à des rassemblements dans le pays.

"Ils (pouvoir) essaient de nous briser, de nous déconcentrer et de nous terrifier. Nous allons de l'avant, pour Perkins (Rocha), pour tous les prisonniers et les persécutés, et pour le Venezuela dans son ensemble", a lancé Mme Machado, évoquant l’arrestation du célèbre avocat de l’opposition mardi.

M. Maduro, dont les partisans vont aussi défiler mercredi pour fêter "sa victoire", a opéré mardi un important remaniement ministériel avec plusieurs changements de portefeuilles.

- "Persécution" -

Le plus important: le puissant Diosdado Cabello prend en main l'Intérieur et la Justice. Souvent considéré comme un dur du pouvoir, M. Cabello, ancien compagnon d'armes de l'ex-président Hugo Chavez, a aussitôt donné le ton : "Je reviens à ce ministère 22 ans plus tard, j'étais ministre de l'Intérieur en 2002. Nous étions dans cette bataille aux côtés du président Chavez et nous les avons vaincus à ce moment-là", a-t-il dit, faisant référence aux manifestants anti-gouvernementaux en 2002.

Le président Maduro a aussi "ratifié" au poste de la Défense le général Vladimir Padrino Lopez, qui a juré à plusieurs reprises sa "loyauté absolue" au pouvoir malgré les appels de l’opposition à se rallier à elle.