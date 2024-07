Washington et Tokyo ciblent durement la Chine

Partager:

Kimimasa MAYAMA Les Etats-Unis et le Japon s'en sont pris vigoureusement dimanche aux activités "déstabilisatrices" de la Chine, s'inquiétant également de la coopération entre Pékin et Moscou, tout en annonçant un renforcement de leurs liens militaires et de défense. Pour Washington et Tokyo, la Chine ambitionne de "remodeler l'ordre international à son profit", ce qui représente "le plus grand défi stratégique dans la région Indo-pacifique et au-delà".

Les ministres américains et japonais des Affaires étrangères et de la Défense "ont réitéré leurs fortes objections aux revendications maritimes illégales de la Chine (...) et aux activités menaçantes et provocatrices en mer de Chine méridionale", selon une déclaration commune adoptée à l'issue de leur réunion à Tokyo. Les ministres ont, par ailleurs, "souligné avec inquiétude la coopération militaire stratégique croissante et provocatrice de la Russie" avec la Chine citant des manoeuvres militaires communes proches du Japon, et ils ont dénoncé le soutien présumé de Pékin à l'effort de guerre russe en Ukraine. A propos de la Corée du Nord, ils "condamnent fermement l'approfondissement de la coopération entre la Russie et la Corée du Nord", selon le communiqué.

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, présent à Tokyo aux côtés du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, a également annoncé la mise en place d'une nouvelle structure de commandement au Japon. Ce quartier général, qui sera dirigé par un général trois étoiles, permettra "une meilleure interopérabilité et de favoriser les manoeuvres communes" avec les forces japonaises, selon un responsable militaire américain sous couvert d'anonymat. - "Tournant historique" - S'il existe déjà un commandement militaire américain au Japon, celui-ci a essentiellement un rôle administratif. Quelque 54.000 soldats américains sont présents au Japon, rattachés au Commandement Pacifique à Hawaï.