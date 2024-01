Washington offre une récompense pour l'arrestation d'un ex-collaborateur de Béchir

L'avis concerne Ahmed Haroun, un de ses ex-collaborateurs, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la région du Darfour dans l'ouest du Soudan, entre 2003 et 2004, selon le département d'État américain.

Le porte-parole ajoute qu'il "y a un lien clair et direct entre l'impunité des abus commis sous le régime de Béchir, y compris ceux dont M. Haroun est accusé, et la violence au Darfour aujourd'hui".

En avril dernier, peu après l'éclatement de la guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), M. Haroun avait annoncé s'être évadé de la prison Kober à Khartoum, avec d'autres anciens responsables du régime de M. Béchir.

Le conflit a fait plus de 13.000 morts, selon une évaluation très sous-estimée de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), et plus de sept millions de déplacés, d'après l'ONU.