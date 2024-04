WTA: Collins bondit aux portes du Top 20 après son triomphe à Miami

L'Américaine a remporté samedi le premier tournoi WTA 1000 de sa carrière en battant la Kazakhe Elena Rybakina, N.4 mondiale, un succès inespéré qui lui permet de retrouver un rang qu'elle n'avait plus connu depuis janvier 2023. Son meilleur classement reste 7e mi-2022, année où elle avait atteint la finale à l'Open d'Australie.

Alors que Miami a connu les éliminations précoces des trois premières mondiales, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Coco Gauff, la bonne opération dans le Top 10 est pour la Grecque Maria Sakkari, quart de finaliste en Floride et qui gagne deux places (7e).

Il faut descendre beaucoup plus bas pour constater une évolution majeure avec l'ancienne numéro un mondiale, Victoria Azarenka. A 34 ans, la Bélarusse s'est hissée jusqu'en demi-finale à Miami et gagne six places (26e).

Devant elle, la Française Caroline Garcia, numéro 4 mondiale il y a encore un an, bénéficie notamment de sa victoire sur Coco Gauff en Floride et repart enfin à la hausse (23e, +4).