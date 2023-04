Yémen: l'opération de "sauvetage" du pétrolier FSO Safer menée par Boskalis

La société néerlandaise de dragage et services maritimes Boskalis, via sa filiale Smit Salvage, a conclu jeudi un accord avec le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) pour vider la cargaison du FSO Safer, un pétrolier abandonné au large du Yémen, et qui risque à tout moment de se briser, d'exploser ou de prendre feu, selon des experts.