Cathy Dubois, patronne d’un restaurant, a disparu à Tournai: "La voiture a été retrouvée vandalisée près de la gare"

Cathy Dubois, 47 ans, patronne d’"Une p’tite envie" à Tournai, a fermé son restaurant hier soir à 23h30. Elle ne s’est plus manifestée depuis. Son compagnon et leur fils sont rentrés à leur domicile vers 22h00, à l'issue du service. Dans le restaurant, on ne relève aucune trace permettant de soupçonner une agression.

Étrangement, sa voiture a été retrouvée vandalisée derrière la gare de Tournai… Mais toujours aucune trace de Cathy. "La voiture de Mme Dubois a été retrouvée au boulevard Eisenhower, derrière la gare de Tournai. Le véhicule avait été vandalisé mais il n'y avait aucune trace de sang dans cette voiture. Ce véhicule a été embarqué par la police de Tournai afin de mener des recherches approfondies", expliquait vers 16h00 le subsitut du procureur du roi en charge du dossier.