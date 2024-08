Incendie à Mont-Saint-Guibert: le point sur la situation toujours problématique le lendemain du sinistre

Ce mercredi, les autorités se veulent rassurantes. L'incendie est sous contrôle. Les pompiers ont veillé toute la nuit et continuent de se relayer pour surveiller le site.

Le centre de crise provincial du Brabant wallon communique vers 11h45 sur son site internet : "Des fumées et des odeurs incommodantes pourront être ressenties jusqu’au moins la fin du week-end. Il est évidemment difficile de prévoir où et jusque quand elles seront présentes. En effet, cela dépend du vent (force, orientation), de la chaleur, de la pression atmosphérique et de reprises de combustion lors des opérations d’extinction."

Les nuagees de fumée s'échappent toujours de la zone et envahissent notamment le zoning industriel à 400 mètres de là. Cela impacte forcément la vie ici. Par moments, l'odeur est difficilement soutenable.

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde : en fonction du vent, lorsqu'un épais nuage arrive, il faut fermer fenêtres et climatisation.