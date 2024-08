Violent incendie à Mont-Saint-Guibert: la gestion des déchets doit être réorganisée

Il était pourtant primordial, l'endroit central du tri de la province du Brabant Wallon. C'était là que tous ces déchets étaient acheminés dans les différents centres de tri. 70 000 tonnes de déchets chaque année. "L'objectif principal, c'est rationaliser le transport. Donc regrouper des plus petits transports pour acheminer les déchets vers différents opérateurs de tri ou les valorisations énergétiques de Virginal afin de rationaliser le transport. En même temps, ça sert de tampon", explique Laurent Mafa, directeur d'exploitation de l'usine.

Cet incendie chamboule donc toute une organisation. Pour ne pas interrompre la chaîne des traitements des déchets de la province, d'autres centres reprendront désormais le relais. "C'est juste les routes, les flux de déchets qui vont changer", indique Laurent Mafa, directeur d'exploitation de l'usine. "Les papiers cartons seront versés ici à côté. Les ordures ménagères résiduelles de l'est et du centre iront directement à Virginal, ne transiteront plus via le centre de transfert. Pour les encombrants, on est en train de chercher la solution la plus rationnelle".



Autre préoccupation, l'intercommunale InBW met tout en place pour qu'il n'y ait aucune répercussion sur la collecte des déchets. "Il n'y aura aucun impact pour la population du Brabant wallon", assure Laurent Mafa. "Les recyparks vont continuer à fonctionner, les collectes vont continuer à s'opérer comme actuellement. Il n'y aura aucun problème à ce niveau-là."



Le centre restera certainement inactif pendant plusieurs mois.