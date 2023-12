Anderlecht enfreint-elle la "neutralité" et la "laïcité" en autorisant les signes convictionnels pour les fonctionnaires? La réponse de spécialistes

Pour la N-VA et DéFI (ancien FDF), la motion de la commune d’Anderlecht ne respecte pas la neutralité. Certains parlent même d’"échec de la laïcité". Mais ces termes existent-ils dans la Constitution belge? "Non, le terme de laïcité n'existe pas dans la Constitution belge, contrairement à la Constitution française", explique François Tulkens, professeur de droit constitutionnel à l'UCLouvain et à Saint-Louis Bruxelles. "Quant au terme de neutralité, dans la fonction publique belge, il n'est pas non plus dans la Constitution. Se trouve par contre le principe d'égalité. Égalité d'accès à la fonction publique, égalité des usagers devant la fonction publique".

Un autre constitutionnaliste souligne que le terme "conviction" est très large dans la Constitution. "Si on admet des signes religieux, on doit admettre les signes de toute autre appartenance. En fait, tout devient permis. Autrement dit, les convictions religieuses, les convictions politiques, les convictions philosophiques", indique Marc Uyttendaele. On pourrait donc imaginer des agents communaux habillés aux couleurs de leur parti politique préféré, ou en ours polaires pour défendre la planète.

Associations: deux avis différents