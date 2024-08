L'herbe du diable, une plante hautement toxique, signalée à Bruxelles: voici les gestes à adopter en cas de contact

Originaire de l'hémisphère sud, cette plante est facilement reconnaissable grâce à ses fleurs blanches en forme de trompette et à ses grandes feuilles vertes. "C'est une vivace, une plante qui disparaît complètement l'hiver et qui revient au printemps. C'est une plante qui est gélive, plus ou moins à -5 degrés. Ici à Bruxelles, comme il ne fait pas très froid l'hiver, c'est une plante qui va se remultiplier d'année en année. On peut retrouver ses fruits qui sont assez caractéristiques, assez marrants, qui ressemblent un peu à une châtaigne", explique Simon De Witte, pépiniériste.

Attention cependant si vous la croisez. Le datura, aussi appelé herbe du diable, est extrêmement toxique dans chaque partie, à savoir les feuilles, les fleurs, les fruits et les graines. Dans le cas où vos mains auraient eu un contact avec cette plante, voici les gestes à adopter. "Ce qui est très important, c'est de bien se laver les mains. On se lave bien les mains à l'eau, avec une bonne eau savonneuse, et puis il n'y a pas de problème. Et ce qui est le plus important, c'est surtout de ne pas se frotter les yeux parce que les yeux sont vraiment une partie très sensible du corps et ça arrive vite qu'on se touche les yeux avec les mains. Là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'appeler le centre antipoison ou d'aller chez un médecin si ça commence à piquer", conseille Simon De Witte.