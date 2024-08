Un homme poignardé près de la gare du Midi: la victime est dans un état critique

Selon les premiers éléments, deux personnes auraient eu une discussion. La situation a dégénéré et l'un des protagonistes a reçu cinq coups de couteau dans le dos.

Un homme a été poignardé vendredi soir rue de l'Argonne à Saint-Gilles, non loin de la gare du Midi. Il est grièvement blessé, indique la police locale Bruxelles-Midi (Anderlecht/SAint-Gilles/Forest), confirmant une information de Sudinfo et Het Laatste Nieuws.

"Il s'agirait d'un quadragénaire. Il a été admis à l'hôpital dans un état critique. L'auteur des coups de couteau est en fuite. L'enquête est en cours", a précisé la police locale.

La rue de l'Argonne a connu des derniers mois agités. Fin avril, un incendie, vraisemblablement d'origine criminelle, a ravagé un restaurant et une voiture. Deux mois plus tard, un homme et une femme, tous deux d'une quarantaine d'années, étaient décédés dans des tirs en direction d'une terrasse de café.