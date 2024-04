Attaque au couteau dans un train à Bruxelles: un suspect âgé de 27 ans placé sous mandat d'arrêt

L'homme qui a poignardé un passager d'un train circulant entre les gares de Bruxelles-Central et de Bruxelles-Nord lundi après-midi avait des antécédents psychiatriques, a rapporté mercredi le parquet de Bruxelles. L'homme, immédiatement intercepté à la gare du Nord après l'incident, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour tentative de meurtre. La victime, grièvement blessée, n'est plus en danger de mort.

L'incident s'est produit lundi après-midi, vers 13h05, dans un train en direction d'Eupen. "La victime a été blessée au cou et à la main. Elle a reçu les premiers soins de la part d'un passager qui s'avérait être médecin, avant d'être emmenée à l'hôpital dans un état très critique. Entre-temps, elle n'est plus en danger de mort mais toujours à l'hôpital, et se trouve en incapacité de travail pour 14 jours", a précisé le parquet.