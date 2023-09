Bruxelles s'éveille à l'heure vintage avec le Sablon Design Market

Parmi ceux-ci, les chineurs retrouveront au détour d'une allée ici les pièces fastes des années 1970 et le design italien du marchand limbourgeois Koen Steen, là les meubles scandinaves du Cartel de Bruxelles. L'éclectisme de Selective Collection, la décoration d'intérieur du Maga - Vintage, les pièces milieu de siècle d'Igmar Stuer ou encore le petit mobilier et les sculptures de Sylvain Berkowitsch inviteront les chercheurs de trésors à battre le pavé bruxellois, tandis que la Welcome Gallery plongera les badauds dans les années '50 à '70.

Et si le meuble est roi cette année, luminaires, maroquinerie, céramique, bijoux anciens et verrerie seront également de la partie.