Ce bâtiment "emblématique" de l'Expo 58 est à l'abandon depuis de nombreuses années: son avenir se clarifie enfin

Le bâtiment est vacant depuis 2016. Le gestionnaire, la Régie des Bâtiments, n'avait plus d'affectation pour le Théâtre américain et souhaitait s'en débarrasser.

Ce qui est prévu

La Flandre a l'ambition d'y créer un pôle culturel et communautaire. Selon les autorités flamandes, le théâtre américain rénové disposera de l'infrastructure nécessaire pour "accueillir de plus grandes productions de musique, de danse et de théâtre" dans la capitale.

"Ce lieu doit devenir un temple culturel qui porte la vie culturelle flamande à un niveau supérieur", a commenté le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). L'ensemble devrait également "soutenir le fonctionnement des institutions culturelles flamandes existantes et nouvelles à l'intérieur et à l'extérieur de Bruxelles".

Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, Benjamin Dalle (CD&V) a quant à lui souligné qu'il se battait depuis plus de dix ans pour "redonner au Théâtre américain son lustre d'antan et en faire un véritable temple culturel pour Bruxelles... Celui-ci symbolise le lien entre Bruxelles et la Flandre".

Il y aura une nouvelle collaboration culturelle entre la Flandre et Bruxelles

"Douze ans après le départ de la VRT, je suis très heureux d'annoncer qu'il y aura une nouvelle collaboration culturelle entre la Flandre et Bruxelles. Le Théâtre américain est un lieu emblématique. Le rachat par la Ville de Bruxelles et la collaboration avec le gouvernement flamand permettent de développer ce vivier culturel flamand et de créer un lieu pour les artistes flamands et bruxellois", a commenté pour sa part le bourgmestre Philippe Close (PS), à l'occasion de la présentation de l'accord à la presse.

L'échevine de l'urbanisme pour la Ville de Bruxelles Anaïs Maes (Vooruit) a quant à elle estimé que cet accord ouvrait "des perspectives fantastiques pour les Bruxellois. Un bâtiment emblématique retrouve sa splendeur d'antan, l'activation d'un coin quelque peu oublié du site de l'Expo 58. Les institutions et associations culturelles néerlandophones s'enracinent davantage dans notre grande ville multiculturelle", a-t-elle dit.