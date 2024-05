Coups de feu dans le quartier Stalingrad à Bruxelles: la victime n'était peut-être pas la cible, voici ce que l'on sait

Ce dimanche, à 23h, dans le quartier Stalingrad à Bruxelles, un homme a été abattu d'une balle dans la tête. On sait aujourd'hui qu'il n'était pas la cible, juste une victime collatérale d'une opération punitive. Ce lundi, devant le café visé, nous avons rencontré Hassan. Il nous racontait avoir été victime de plusieurs hommes, roué de coups, quelques heures avant le drame et les coups de feu: "Ils étaient trois. Ils m'ont frappé, toutes mes dents sont tombées."

Aujourd'hui, on apprend qu'un homme et son fils ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête, que cet homme s'appelle aussi Hassan, et qu'il aurait aussi perdu des dents dans une bagarre plus tôt dans la journée. La coïncidence est étonnante.