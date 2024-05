Double meurtre à Molenbeek: un suspect s'est livré à la police

"Le 14 mai 2024 vers 15h00, un homme s'est présenté dans un commissariat de la zone de Bruxelles-Nord en affirmant avoir poignardé quelqu'un dans une habitation à l'avenue Henri Hollevoet à Molenbeek", explique le parquet. "La police de Bruxelles-Ouest s'est immédiatement rendue sur les lieux et a découvert les corps de deux victimes", poursuit-il.

Un suspect s'est présenté à la police après la découverte, mardi, des corps sans vie d'un homme et d'une femme dans une habitation à Molenbeek, indique mercredi le parquet de Bruxelles dans un communiqué.

Le SMUR et les services de secours, également descendus sur place, n'ont rien pu faire. Les victimes sont une femme de 55 ans et un homme de 63 ans. Le parquet a requis une juge d'instruction pour meurtre. Le suspect, un homme de 34 ans, a été privé de liberté et comparaîtra ce jeudi, dans le courant de la journée, devant la juge d'instruction.

Les premières étapes de l'enquête montrent que les faits s'inscrivent dans un contexte relationnel. "L'enquête se poursuit afin de déterminer ce qui s'est passé. Dans l'intérêt de celle-ci, le parquet ne communiquera pas davantage", ponctue le communiqué.