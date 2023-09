Folklorissimo 2023: les folklores bruxellois en fête les 16 et 17 septembre

Les confréries folkloriques et gastronomiques bruxelloises se réuniront le week-end des 16 et 17 septembre prochains - en même temps que les Heritage Days (Journées du Patrimoine) ou que le dimanche sans voiture - pour présenter leurs spécialités, les traditions gourmandes de la capitale et ses égéries, annonce lundi la ville de Bruxelles dans un communiqué.