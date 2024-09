"Il n'y a rien de prévu pour l'avenir": les syndicats inquiets suite à l'annonce d'Audi Brussels

Partager:

L'usine Audi de Brussels risque la fermeture, faute de production. Les syndicats réagissent à cette annonce.

"Aucun projet automobile ni volume de production n'est sur le planning pour les prochaines années pour notre usine. Ce qui signifie une fermeture", a indiqué le front commun syndical dans un communiqué. Face à cette nouvelle, les syndicats se sont rendus à un conseil d'entreprise ayant eu lieu ce matin. Malheureusement, ce dernier se serait "relativement mal passé". À lire aussi "Il n'y a rien de prévu pour l'avenir": la FGTB réagit à l'annonce d'Audi Brussels

"On était parti sur des questions-réponses et petit à petit, ça a tourné sur l'avenir de l'usine où ils nous ont confirmé qu'actuellement, il n'y avait pas de modèle successeur après la Q8", explique ainsi Pascal Debrulle, délégué de la FGTB. "On a eu beau demander, que ce soit dans le groupe Volks Wagen ou Audi : il n'y a rien de prévu pour l'avenir pour nous". "On sait que s'il n'y a pas un modèle de suite, on parle d'une fermeture", affirme ce dernier. "Mais, avant de parler d'une fermeture, il nous a encore confirmé hier qu'il y aurait au moins trois alternatives sur la table, plus un repreneur potentiel qui serait venu voir lundi dernier visiter l'entreprise". "On y croit de moins en moins" "On a de plus en plus difficile à y croire. On y croit même de moins en moins", ajoute tristement Pascal Debrulle. "Ils nous parlent d'alternatives. J'espère que ce n'est pas encore une solution pour calmer les gens, pour essayer de redémarrer la production".

La "solution" consisterait "d'envoyer plusieurs ouvriers et employés via les sociétés qui seraient intéressées. Et dans deux semaines, au prochain conseil d'entreprise, il est prévu de ne parler que de ça". "Quelles sont ces alternatives ? De qui est-ce qu'on parle ? On parle de combien d'ouvriers : de 50, de 100, de 500 ?", se questionne le délégué syndical, avant d'ajouter : "Parce que s'ils viennent avec des possibilités pour 50 ou 100 personnes, on ne va sûrement pas accepter de discuter. Ce sera une prime pour tout le monde et rien d'autre". On va se battre pour sauvegarder un maximum d'emplois Malgré l'incertitude, le délégué syndical CNE Ludovic Pineur reste, lui, optimiste : "On va se battre pour sauvegarder un maximum d'emplois. La direction n'a pas précipité la clôture de la phase 1 de la loi Renault (qui régit les licenciements collectifs, NDLR), ce qui est un signe positif. Leur projet initial prévoyait le départ de 1.510 travailleurs le 31 octobre, mais on n'en a même pas parlé aujourd'hui. Tant que la phase 1 est en cours, ils ne peuvent pas licencier. Moins vite on clôture cette phase, plus longtemps les gens garderont leur salaire, et les chômeurs économiques ne seront pas mis dehors du jour au lendemain", a-t-il expliqué.