Quelque 2.000 emplois à pourvoir lors de la 2e édition du Brussels Job Day le 17 septembre

Plus de 2.000 emplois seront à pourvoir le 17 septembre prochain lors de la deuxième édition du Brussels Job Day, organisée par la Ville de Bruxelles au palais du Heysel. Au programme: des offres d'emploi, mais également des organismes de formation, des démonstrations et des conférences.

Les domaines proposés sont multiples, allant de "l'administration à la finance, en passant par les métiers techniques et mécaniques, la grande distribution, l'horeca, la police ou la défense, le gardiennage, le jardinage et bien d'autres encore", promet la Ville de Bruxelles. Les métiers des technologies de l'information seront également mis à l'honneur.

Un soutien particulier sera aussi accordé à l'entrepreneuriat, notamment via des rencontres et des conférences. "Je suis convaincu de l'importance de valoriser l'esprit d'entreprendre, la déconstruction de certains clichés, la découverte de secteurs auprès de tous les publics et la promotion de formations", a appuyé l'échevin des Affaires économiques et de l'emploi à la Ville de Bruxelles, Benhur Ergen (DéFI).

"Après le salon organisé le 17 septembre, le but est ainsi d'obtenir un maximum de sorties positives, qu'il s'agisse de mises à l'emploi ou d'inscriptions à une formation", conclut la Ville. Les organismes d'insertion socioprofessionnelle - dont le CPAS, Actiris, Bruxelles-Formation, etc. - seront par ailleurs présents pour mettre en relation les différentes parties et créer un suivi plus précis des chercheurs d'emploi concernés.

L'entrée est gratuite sur inscription, sur le site internet brusselsjobday.be.