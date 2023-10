"J'estime qu'on n'apprend pas beaucoup de nos erreurs": Georges-Louis Bouchez trouve la Belgique trop laxiste par rapport à l'islamisme

Dans notre édition spéciale consacrée à l'attentat terroriste qui a frappé Bruxelles ce lundi soir, Georges-Louis Bouchez s'est exprimé sur les mesures prises par les autorités compétentes. "J'ai eu un sentiment de colère, car le matin même, j'ai évoqué ce risque en réunion de parti. Au vu du contexte actuel, j'ai trouvé ça étonnant qu'on ne rehausse pas le niveau de menace et le niveau de sécurité. J'ai le sentiment qu'on n'apprend pas beaucoup de nos erreurs".

Pour le président du MR, notre pays fait preuve de laxisme par rapport à l'islamisme. "Il faut faire preuve de la plus grande fermeté par rapport à l'islamisme. On nous dit aujourd’hui que c’est un loup solitaire, mais nous en aurons beaucoup des loups solitaires. Quand on a de la tolérance par rapport à des discours de radicalité religieuse, on trouvera toujours des gens comme ça. Il faut être sans aucune complaisance avec aucune revendication de type islamiste ou radicale".