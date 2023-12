La police ouvre un "pop-up store" dans la Galerie de la Toison d'Or

La police de Bruxelles-Capitale/ Ixelles a ouvert un "pop-up store" dans la Galerie de la Toison d'Or samedi dernier, dans le but d'augmenter sa visibilité dans le quartier pendant la période d'affluence en fin d'année et au début des soldes d'hiver, a informé mardi la porte-parole de la zone en question.

Le local, qui avait accueilli le "Christmas Cop" de la zone de police il y a deux ans, a de nouveau été aménagé en lieu de rencontre entre la police et les commerçants, les riverains et autres visiteurs.

"Ils peuvent venir et nous poser toutes leurs questions, mais il n'est pas possible de déposer des plaintes dans ce lieu temporaire", a précisé la porte-parole. La police de quartier de la commune d'Ixelles sera ainsi présente dans la galerie les jours ouvrables, de 12h à 19h, ainsi que les week-ends et les jours fériés, de 10h à 20h. Si les inspecteurs sont en patrouille, cela sera affiché dans le local-même, ainsi que leurs coordonnées éventuelles. En cas d'urgence, le numéro d'appel d'urgence 101 reste cependant toujours privilégié.