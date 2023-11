La Ville de Bruxelles révèle le programme de la 23e édition des Plaisirs d'hiver

Dans une traditionnelle ambiance ouatée, colorée et féerique, les Plaisirs d'hiver reviennent à Bruxelles pour une 23e édition. L'événement se tiendra au cœur de la capitale belge à partir du 24 novembre et prendra fin le 31 décembre, avec une prolongation jusqu'au 7 janvier 2024 des festivités sur les places De Brouckère, de la Monnaie et sur la Grand-Place.

Ouvert tous les jours de 12h00 à 22h00, l'événement permettra aux curieuses et curieux de flâner parmi les traditionnels chalets et goûter à leurs mets en tout genre. Le public pourra, par ailleurs, profiter des multiples festivités proposées par les Plaisirs d'hiver, dont les manèges, la Grande roue ou encore le spectacle de son et de lumière sur les façades historiques de la Grand-Place, ornée de son sapin géant dès le 16 novembre. Ce show est réalisé par les 11 nations autochtones du Québec, invités d'honneur de cette édition.

"En parallèle de ces incontournables de Plaisirs d'hiver, la magie de l'édition 2023 opèrera cette année grâce à son invité d'honneur que sont les 11 Nations autochtones du Québec, dans un contexte d'ouverture et d'inclusivité", s'est réjoui la ville de Bruxelles dans un communiqué. "Cette collaboration offrira également aux spectatrices et spectateurs des Plaisirs d'Hiver une programmation de spectacles inédite, unique et immersive", a-t-elle ajouté.

L'hôtel de ville de Bruxelles ouvrira également ses portes et proposera des visites guidées, au prix de 15 euros, et de 6 euros au tarif réduit pour les étudiants, le personnel de la ville de Bruxelles et les employés du CPAS.