"Le Mont des Arts est en effervescence": plus de 100.000 personnes dans les rues de Bruxelles ce samedi pour la Belgian Pride

Plus de 150.000 personnes ont rallié la Brussels Pride, ont annoncé ses organisateurs samedi soir. La police évoque le nombre de 100.000 participants, tout en précisant que les gens "vont et viennent". Aucun incident n'a eu lieu pendant la parade.

Au programme : la parade, qui a débuté à 14h au Mont des Arts et qui a arpenté le centre-ville, avec le grand retour des chars qui n'étaient pas présents l'année dernière. Mais aussi des concerts et évidemment donc de la sensibilisation à plus de tolérance au milieu d'une foule qui s'annonce très nombreuse. Sur le coup de 13h, le Mont des Arts était déjà "en effervescence", comme l'a constaté notre journaliste sur place.

Un événement "nécessaire" selon les politiques

MR, PS, Ecolo-Groen, PTB, Les Engagés, CD&V, N-VA... Traditionnellement, les partis politiques, de gauche comme de droite, se bousculent à la Brussels Pride. C'est encore le cas cette année. Tous reviennent sur la nécessité d'organiser un tel événement, alors que la communauté LGBTQIA+ est encore trop fréquemment stigmatisée de nos jours, notamment sur les réseaux sociaux où l'on assiste à une résurgence de l'homophobie.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), présent avec sa famille, a souligné l'importance de la Brussels Pride dans un discours prononcé avant le coup d'envoi de la parade. "Nous pouvons être fiers de constater à quel point notre pays est à l'avant-garde de la protection des droits de la communauté LGBTQIA+. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire du mariage homosexuel dans notre pays. Après Malte, nous sommes le deuxième pays au monde en termes d'égalité pour la communauté LGBTQIA+", a-t-il lancé. "Pourtant, il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter. Cette année, selon l'association ILGA Europe (European Region of the International Lesbian and Gay Association, NDLR.), fut l'année où il y a eu le plus de violence en Europe contre la communauté LGBTQIA+. Dans notre pays également, certains politiciens discriminent et caricaturent cette communauté. Nous devons veiller à ce que la voix des LGBTQIA+ puisse continuer à être entendue. Chacun devrait pouvoir vivre sa vie comme il l'entend, sans être exposé à la violence. Cette question relève des droits de l'homme. Nous ne devons pas nous laisser diviser et nous ne le ferons pas. L'amour triomphe. Toujours."