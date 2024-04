Le phénomène de migration secondaire des Palestiniens vers la Belgique augmente

De plus en plus de Palestiniens ayant déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre de l'Union européenne arrivent en Belgique, confirme vendredi le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) après que la VRT a publié l'information. Ce phénomène, appelé migration secondaire, entraîne généralement un refus de protection en Belgique.