"Le printemps du SumEHR" pour informer sur l'importance du dossier santé résumé

Au travers de capsules de témoignages courts et concrets, citoyens et professionnels pourront découvrir toute l'importance du dossier santé résumé réalisé par les médecins généralistes. Cet outil partagé par voie électronique se révèle un outil crucial dans certaines situations, a insisté lundi le Réseau Santé Bruxellois dans le cadre d'une campagne intitulée "Le printemps du SumEHR".

Le dossier santé résumé (aussi appelé SumEHR pour Summarized Electronic Health Record) est un résumé du dossier du patient tenu par le médecin généraliste et - à condition qu'il existe une relation thérapeutique - il peut être consulté par les autres médecins et infirmiers qui le soignent.

"Les SumEHRs sont une aide précieuse à la continuité des soins. Ils doivent être pensés comme une aide pour les collègues, pour une prise en charge plus rapide et plus précise des patients", a indiqué le Réseau Santé bruxellois.