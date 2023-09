L'ULB et la HELB Ilya Prigogine agissent contre les assuétudes des étudiants

L'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Haute École libre de Bruxelles (HELB) Ilya Prigogine mettent un point d'honneur à agir contre les assuétudes de la communauté étudiante, déclarent-elles lundi dans un communiqué.

À l'automne 2022, pour mieux cerner les comportements relatifs à la consommation d'alcool et de psychostimulants, l'Observatoire de la vie étudiante de l'ULB a mené une enquête. Au total, 3.400 étudiants et étudiantes ont répondu.

"Les résultats de l'enquête mettent en évidence des constats intéressants concernant les assuétudes chez les étudiants", est-il indiqué dans le communiqué. Par exemple, près de 14% des répondants ont déclaré boire cinq verres d'alcool ou plus en deux heures au moins une fois par semaine. En outre, 8,1% disent consommer de l'alcool pour se sentir intégrés, 11% pour avoir plus confiance en eux et 8,3% pour moins ressentir leur mal-être.