Manifestation nationale ce lundi: le réseau de la Stib impacté, des tunnels fermés, voici ce à quoi il faut s'attendre

Ce lundi, préparez-vous à des difficultés pour vous déplacer en transports dans la capitale. En cause : une manifestation nationale en soutien aux travailleurs et sous-traitants d’Audi Brussels, dont l’avenir est en suspens. 10.000 personnes sont attendues à Bruxelles.

Le cortège partira à 10h30 de la Gare du Nord en direction de la place du Luxembourg via le boulevard du Roi Albert II, pour ensuite rejoindre le boulevard du Jardin Botanique, le boulevard Bischoffsheim, le boulevard du Régent, la rue Montoyer et la rue d’Arlon, pour arriver vers midi à la place du Luxembourg. Plusieurs représentants syndicaux y prendront la parole. La dislocation est prévue pour 13 heures.

Les syndicats de la Stib ont invité leurs affiliés à participer à l’action et la société bruxelloise de transport public prévoit donc de fortes perturbations sur le réseau de métro, tram et bus. La Stib compte veut tout de même assurer une partie du service. Les voyageurs seront informés en temps réel via les canaux de la Stib (site internet, application mobile, écrans aux arrêts et en stations, réseaux sociaux).