Un rassemblement en soutien à Kamala Harris au Bois de la Cambre

Dès 15h00, les manifestants ont déambulé dans le Bois de la Cambre pour témoigner leur soutien à Kamala Harris. "Il y a urgence. Les votes des électeurs américains vivant à l'étranger peuvent réellement changer la donne lors de cette élection, sachant que les marges sont extrêmement serrées", a insisté le porte-parole de Democrats Abroad Belgium (DAB), Gregg Svingen.

"Ce n'est pas simplement un duel entre la gauche et la droite, ou entre les démocrates et les républicains, mais bien entre la vie et l'obscurité - entre la justice et l'injustice", a avancé le porte-parole.