Rudi Vervoort émet le souhait que toute la Belgique "ait à cœur de développer sa capitale"

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a livré samedi un plaidoyer pour une Région bruxelloise considérée à sa juste valeur par les autres entités du pays et par le fédéral, une Région qui serait bien "reconnue par tous comme une Région à part entière". C'est également une capitale et un moteur économique essentiel au reste du pays: il faut donc un "soutien fort" au développement des infrastructures de mobilité bruxelloise, et des moyens pour assurer la sécurité de tous dans la capitale.