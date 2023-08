Un an après Good Move, le trafic automobile a baissé d'un quart dans le Pentagone

Un an jour pour jour après le lancement du plan Good Move dans le centre-ville bruxellois, la Ville publie mercredi quelques données brutes avant les résultats d'une évaluation plus complète, encore en cours. Il en ressort, selon les analyses des points de comptage situés sur la Petite ceinture et dans le Pentagone, que le trafic automobile y a fortement baissé, et que les cyclistes sont, eux, de plus en plus nombreux.