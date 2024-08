Un guet-apens vire au drame à Ixelles: un homme tué, deux blessés

Un père de famille a été tué par balle(s) ce jeudi matin vers 4h lors d'une invasion de domicile à Ixelles, en région bruxelloise. Sa femme et son fils ont été blessés. Ce dernier serait tombé dans un guet-apens lors d’un rendez-vous pris via l’application Grindr, d'après Sudinfo. En fuite, le ou les auteurs sont activement recherchés.

Ce jeudi vers 4h du matin, un ou plusieurs suspects armés auraient pénétré dans une habitation de la rue Gachard à Ixelles, en région bruxelloise. Des coups de feu ont été tirés à l’intérieur de l’habitation, rapporte le parquet de Bruxelles.

"Un homme d'une soixantaine d'années est décédé et deux autres victimes qui sont une femme et un jeune homme ont été blessés. Leurs jours ne sont actuellement plus considérés comme étant en danger", ajoute le porte-parole du parquet. Le ou les auteurs sont actuellement activement recherchés par la police.