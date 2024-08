Retour en prison pour l'homme qui jetait des excréments sur les gens pour des likes

Le jeune Bruxellois Y.D., qui avait été arrêté en janvier pour avoir déversé des seaux contenant des excréments sur des passagers de la Stib, est à nouveau derrière les barreaux, selon une information de Bruzz confirmée par le parquet de Bruxelles jeudi. Inculpé notamment pour coups et blessures volontaires, l'individu a récidivé dans le courant de l'année, cette fois avec des oeufs. Il a en outre résisté à une perquisition à son domicile en début de semaine.

Y.D., connu en ligne sous le pseudonyme "Yanike", prétendait réaliser des "canulars" postés sur Youtube en déversant des seaux contenant, entre autres, de l'huile, de la bière, des ordures et des excréments de chien sur d'innocents passagers de la Stib.

Cette dernière avait porté plainte et une enquête judiciaire avait été ouverte, débouchant sur une inculpation pour coups et blessures volontaires et atteinte à la propriété.