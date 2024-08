Nouvelle réunion à six partis sur le budget

Les représentants du MR, des Engagés, du PS, de Groen, de l'Open Vld et de Vooruit sont réunis jeudi après-midi pour analyser la situation budgétaire de la Région bruxelloise, confirment plusieurs sources.

Lundi soir, les six partis s'étaient déjà réunis une première fois, même s'il n'existe pas de majorité côté néerlandophone. Groen, Open Vld et Vooruit ne disposent que de 8 des 17 sièges du groupe linguistique néerlandais. La formatrice néerlandophone Elke Van den Brandt (Groen) se tourne vers le CD&V pour compléter cette majorité. Mais son chef de file bruxellois Benjamin Dalle a déjà affirmé ne pas vouloir dépanner. Les autres alternatives, à savoir la N-VA ou la Team Fouad Ahidar, semblent plus compliquées pour l'un ou l'autre des partenaires.

La situation budgétaire bruxelloise est mauvaise. ""Le déficit du budget régional s'élèvera à 1,4 milliard en 2024, sur un budget de près de 7 milliards d'euros. Si la politique reste inchangée, le déficit s'élèverait à 2,4 milliards, soit un milliard de plus", a déclaré le formateur francophone David Leisterh (MR). mardi.