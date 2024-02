Un rassemblement pour dire "STOP à deux ans de guerre en Ukraine" s'est tenu à Bruxelles

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées vendredi, dès 17h00, à la gare Centrale de Bruxelles pour réaffirmer leur opposition à la guerre en Ukraine, près de deux ans après l'invasion russe survenue le 24 février 2022. À l'appel de la plateforme "Europe pour la paix et la solidarité Belgique", qui regroupe plusieurs associations, le rassemblement visait à dénoncer les conséquences concrètes de cette guerre et rappeler "l'urgente nécessité d'un cessez-le-feu".

Après une minute de silence, un moment musical et quelques prises de paroles, les personnes présentes ont solennellement récité les noms de 328 soldats ukrainiens et russes (328 étant, d'après les recherches du New York Times en août dernier, le nombre moyen quotidien de morts à cause de cette guerre).

"Ce 24 février, la guerre en Ukraine entrera dans sa troisième année. Elle s'est mutée en une guerre de tranchée qui, bien que figée, reste tout aussi destructrice, laissant dans son sillage près de 200.000 vies perdues et 300.000 personnes blessées", se désolent les organisateurs - dont le syndicat ABVV-FGTB, Agir pour la paix, ou encore la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD).