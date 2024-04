Une boulangerie clandestine démantelée à Vilvorde: 15 personnes y travaillaient dans des conditions déplorables

La police a découvert et démantelé jeudi dernier à Vilvorde une boulangerie clandestine, signale lundi la zone Vilvorde/Machelen. Quinze personnes, de nationalités diverses et sans documents de séjour valables, étaient employées dans cette boulangerie, dans des conditions d'hygiène déplorables et pour des salaires très bas. Ces personnes étaient tenues de travailler dix heures par jour .

"Elles ont toutes été entendues et la gérante de l'entreprise a pu être identifiée", a précisé la porte-parole de la police. "Il s'agit d'une femme de 37 ans. Elle risque une amende de 225.000 euros. Le hangar a été mis sous scellés sur ordre de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde".