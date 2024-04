Une maison lourdement endommagée par un incendie à Etterbeek

Les pompiers sont intervenus vers 12h00 dans la rue Beckers. Sur place, ils ont découvert un dégagement de fumée des façades avant et arrière d'une maison partiellement en rénovation.

"Le sinistre se situe dans le duplex situé au deuxième étage et dans les combles. Les occupants sont sains et saufs", a expliqué le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw. L'extinction s'est faite à l'aide de trois lances d'incendie haute pression et le foyer a été maîtrisé vers 12h40. "La propagation du sinistre a été évitée grâce à notre intervention rapide et massive. L'origine de l'incendie reste à déterminer", a-t-il précisé.