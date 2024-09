"Une personne blessée par balles": de nouveaux coups de feu éclatent à Laeken, une personne en danger de mort

De nouveaux tirs ont éclaté cette nuit du côté de Laeken. Vous nous avez prévenus via le bouton orange Alertez-nous. Une information confirmée par la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Une personne se trouve encore entre la vie et la mort, elle a été transportée à l'hôpital.

Informations prises auprès de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, la porte-parole nous répond par voie de communiqué et confirme: "Nos services de police ont été appelés à 01h53 pour des coups de feu dans la Cité Modèle à Laeken."

"Fusillade cité Modèle, à Bruxelles", nous écrit Adam, cette nuit, via notre bouton orange Alertez-nous. "De nombreux coups de feu à la cité Modèle, côté Square de l'Améthyste. Une personnes blessée par balles", nous envoie Mickael une demi-heure plus tard.

Plusieurs patrouilles de police ont rapidement été envoyées sur place. "À leur arrivée, une des équipes a trouvé une personne gravement blessée mais consciente. Les premiers soins ont été immédiatement prodigués en attendant l'assistance médicale. Le SMUR a également été appelé sur place. Une fois l'état de la victime stabilisé, elle a été transportée à l'hôpital. Les jours de la victime sont actuellement toujours en danger", précise la porte-parole de la zone de police.

Un périmètre d'exclusion judiciaire a été mis en place et le parquet de Bruxelles se rendra sur place dans la matinée. Le laboratoire médico-légal ainsi qu'un expert en balistique vont également venur sur les lieux. "Les circonstances exactes des faits demeurent pour l'instant floues et font partie d'une enquête en cours. Le parquet fournira plus d'informations dans le courant de la journée", conclut notre interlocutrice.