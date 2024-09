La Brasserie Ommegang a remporté le titre de "Meilleure carbonnade de Bruxelles 2024"

C'est un jury mais aussi les clients des restaurants participants, via un système de QR code, qui ont voté pour élire la meilleure version bruxelloise de la carbonnade, ce plat belge emblématique. Parmi les critères évalués figuraient l'équilibre des saveurs, la tendreté de la viande, ainsi que l'originalité de la recette en veillant tout de même à rester fidèle à la tradition.

Plus de 30 restaurants ont participé au concours et le classement donne la Brasserie Ommegang gagnante devant le restaurant Les Petits oignons et LaTaverne du passage. Au Stekerlapatte arrive quatrième et Het Kelderke cinquième.