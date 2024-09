Ixelles: MR et Engagés déplorent la suspension du jumelage avec une ville israélienne

L'initiative du bourgmestre n''est pas du goût de l'opposition MR et Les Engagés. Dans un communiqué diffusé samedi, Gautier Calomne et Viviane Teitelbaum (MR), ainsi que Geoffroy Kensier et Isabelle Montoya (Les Engagés - Objectif XL) ont regretté "l'absence de concertation, de transparence et de pertinence d'une telle décision". Ils demandent au bourgmestre des explications sur la position du Collège.

Sur la forme, ils veulent savoir comment il se fait, alors que deux conseils communaux se sont tenus les 4 juillet et 5 septembre derniers, que les élu(e)s apprennent cette décision par un communiqué de presse d'une association quelques heures après le dernier conseil communal qui n'a pas été consulté.

Sur le fond, les deux groupes ont souligné qu'Ixelles était jumelée avec les villes de Meggido en Israël et la ville palestinienne de Zababdeh. Ixelles est l'une des rares communes en Belgique à être jumelée avec des localités à la fois en Israël et en Palestine.