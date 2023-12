Une rue d'Ixelles frappée par deux fusillades et une explosion en quelques jours

"Il n'y a pas eu de blessés", a indiqué le parquet. "Des balles ont été retrouvées à l'adresse où la fusillade a eu lieu, ainsi que des impacts de balle dans la façade de la maison visée par la fusillade", a ajouté ce dernier.

Plus tard dans la nuit, le parquet a été informé et a ordonné les premiers devoirs d'enquête. Un périmètre judiciaire a été mis en place et le laboratoire est arrivé sur les lieux.

Dans la nuit du 20 décembre, vers 02h56, un incident similaire s'était également produit rue Wéry, explique le parquet. Il confirme que là encore, aucun blessé n'était à déplorer.