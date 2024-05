Des professeurs rejoignent les étudiants occupant un bâtiment de la KU Leuven

Plusieurs d'entre eux vont passer la nuit de jeudi à vendredi dans ce bâtiment appartenant à l'université. "Ce que font ces étudiants est admirable", relève le professeur d'anthropologie Karel Arnaut. "Les étudiants payent le prix de 76 années de normalisation de l'apartheid israélien et de l'épuration ethnique. C'est extrêmement difficile de s'y opposer. L'université n'emploie jamais les termes 'apartheid' ou 'épuration ethnique'. Il y a encore un long chemin à parcourir avant de changer le discours."

Les étudiants exigent l'arrêt de toute collaboration entre la KU Leuven et les institutions académiques israéliennes. Vers 20h30, une centaine de manifestants se sont rendus Ladeuzeplein, située non loin du collège De Valk. Ils ont scandé des slogans comme "Free free Palestine", "Shame on KUL, boycott Israel", "Shame on Luc Sels (recteur de la KU Leuven, NDLR)" et "Israel is an apartheid state".