Dua Lipa le 6 juillet sur les planches de Rock Werchter

L'artiste, connue pour ses hits "Levitating", "One Kiss", "New Rules" et "Don't Start Now", a sorti la semaine dernière un nouveau single, "Houdini", issu d'un nouvel album à venir.

Après les Foo Fighters, il s'agit de la deuxième tête d'affiche annoncée au programme de Rock Werchter, qui se déroulera du 4 au 7 juillet 2023 au Festivalpark de Werchter. Les tickets seront mis en vente le 1er décembre à 10h00.