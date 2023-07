La circulation sur la E40 déviée vers Anvers durant deux nuits au mois d'août

La E40 sera fermée à la circulation entre Grand-Bigard et Affligem en direction de Gand durant deux nuits à partir du lundi 7 août en soirée pour l'installation d'une nouvelle signalisation des voies, indique mercredi l'agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV). Le trafic de transit entre Bruxelles et Gand sera dévié via Anvers et les voitures qui partent de Gand en direction de la capitale sont également invitées à passer par Anvers, étant donné que la circulation dans cette direction ne se fera que sur une bande de circulation au lieu de trois avec une interruption complète pouvant aller jusqu'à 15 minutes.