La E40 fermée dans la nuit de samedi à dimanche à hauteur d'Erpe-Mere en raison de travaux

L'autoroute E40 sera fermée à la circulation, à hauteur d'Erpe-Mere (Flandre orientale), dans les deux sens, durant la nuit de samedi à dimanche, en raison de travaux sur un pont, selon l'agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer). Le trafic routier sera dévié de samedi 22h00 à dimanche 10h00.

La fermeture de l'autoroute concerne le tronçon entre les sorties "Erpe-Mere" (18) et Alost (19). Le trafic suivra une déviation pendant la nuit via la Oudenaardsesteenweg (N46), la Gentsesteenweg (N9) et la Siesegemlaan (R41).

C'est normalement la dernière fois que l'E40 sera complètement fermée dans le cadre de ces travaux, dont la fin est prévue pour l'été 2024.