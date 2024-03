Les locaux d'une association belgo-turque de Eisden vandalisés

Elle a été prévenue du fait vers 1h45.

Les responsables du jet de brique ne sont pas encore identifiés. On ignore donc pour l'heure si l'incident de la nuit s'inscrit dans la hausse des tensions entre certains membres des communautés turque et kurde. Plusieurs bagarres ont éclaté ces derniers jours à Heusden-Zolder et Houthalen-Helchteren.