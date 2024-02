Queens Of The Stone Age et The Offspring refermeront le Pukkelpop 2024

Queens Of The Stone Age et The Offspring auront la lourde tâche de conclure le Pukkelpop le dimanche 18 août, a annoncé vendredi l'organisation.

Queens Of The Stone Age est devenu au fil des années un mastodonte du rock avec des titres comme "Sick, Sick, Sick" ou "No One Knows". La bande de Josh Hommes viendra défendre son dernier album en date "In Times New Roman..." sorti en juin dernier.

The Offspring auront, eux, l'occasion de réaffirmer leur statut d'icônes du punk rock en proposant un concert faisant la part belle à leurs titres intemporels comme "You're Gonna Go Far Kid", "Self Esteem", "Kids Aren't Alright" ou "Pretty Fly (For A White Guy)", mais aussi aux chansons de "Let The Bad Times Roll", leur dernier effort en date (2021).