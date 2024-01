Septante personnes déposent une plainte à Louvain contre le "transit illégal d'armes"

La plainte est dirigée contre deux sociétés de transport qui auraient expédié des armes et d'autres équipements militaires des États-Unis vers Israël via la Belgique, notamment par l'aéroport de Zaventem. "Le décret sur le commerce des armes et le traité sur le commerce des armes stipulent qu'aucune arme ne peut être exportée vers un pays qui viole les droits de l'homme", a déclaré Tobias Van Os, l'initiateur de l'action. "C'est le cas d'Israël. En ne prenant pas de mesures contre ces entreprises, la Belgique et la Flandre violent leurs propres lois".

En déposant la plainte auprès de la police, l'organisation vise à utiliser des moyens légaux pour faire pression afin de mettre fin à la violence dans la bande de Gaza. Les collaborations de la KU Leuven avec des universités israéliennes ont également fait l'objet de protestations.