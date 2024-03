Un important gang de narco-trafiquants identifié en Flandre: douze suspects interpellés

Deux véhicules, 14 kilogrammes de marijuana, 20 grammes de cocaïne et un peu plus de 68.000 euros en espèces ont été saisis au cours de l'opération.

Les sections stupéfiants et FCU (Financial Crime Unit) de la zone de police d'Ostende ont identifié un important gang de trafiquants de drogue au cours de l'enquête. Au total, dix suspects ont été arrêtés lors de dix perquisitions à Ostende, ainsi qu'une autre à Jabbeke, au début du mois de mars.

Tous les suspects sont des hommes résidant à Ostende. Cinq d'entre eux ont finalement été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruges.

"La nuisance locale sur la Torhoutsesteenweg était connue depuis un certain temps", a déclaré le chef de la police. "Nos enquêteurs ont été en mesure de découvrir et de démanteler tout un réseau de trafic de drogue dans cette zone, ce qui permet à ce quartier d'être à nouveau un peu plus sûr".

Grâce à l'interpellation d'un livreur de drogue à Ostende, une propriété située à Berchem-Saint-Agathe a également pu être liée à l'affaire. Lors d'une perquisition le 15 mars, les enquêteurs y ont découvert 2.105 plants de cannabis, ainsi que 30kg de la substance emballés et prêts à être vendus. Deux hommes liés à cette plantation ont été interpellés et présentés devant le juge d'instruction.