Charleroi a maintenant son campus universitaire: "On est dans toute la modernité possible dans les locaux"

Plus de 3.000 étudiant vont être accueillis, cette rentrée, dans un bâtiment qui a plus de cent ans. Il a été entièrement remis à neuf : "Dans les couloirs, on est en 1911, mais dès qu'on est dans une classe, on est dans toute la modernité possible dans des locaux d'enseignement", explique Julien Dugauquier, chef de projet du campus UCharleroi. "La ventilation, les lampes, le matériel audiovisuel,... Les auditoires sont complètement remis à neuf".

Le coût total des travaux est de 55 millions d'euros, pour rénover trois bâtiments. Les anciens locaux ont fait peau neuve, ils ont été remplacés par des dizaines d'auditoires et plus de 8.000 m² de campus.