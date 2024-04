Comment Mathias, 9 ans, a-t-il pu quitter son école? Les parents d'élèves sont inquiets: "C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'éducateur"

L'Institut Sainte-Gertrude est l'établissement spécialisé que fréquentait Mathias. Nous rencontrons Nathalie et son fils qui est également élève ici. Pour eux, la disparition de l'enfant est incompréhensible. Elle parle d'un problème récurrent d'encadrement : "Ça m'a choqué parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'éducateur et que le petit est sorti comme ça. Je ne trouve pas normal qu'il n'y ait pas d'éducateur à la porte. (...) Ça me choque parce que j'ai deux enfants ici. Ils sont grands, ce n'est pas la même chose mais bon... Pauvre petit, il faut comprendre aussi ses parents".

Nous tentons de contacter la direction mais son secrétariat évoque un conseil de classe qui doit durer toute la journée. Nous rencontrons alors le bourgmestre de Brugelette.